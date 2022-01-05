'Bade meselesine eğilsin' diyen Fatih Altaylı AK Partili Zülfü Demirbağ'a salladı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın, “Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz" ifadesine sert bir dille tepki gösterdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, daha önce döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı "Gerekirse 2 kilo et yemek yerine yarım kilo yiyecekler" açıklamasıyla tepki toplamıştı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yeni bir tartışma konusu yarattı. Yerel televizyon Kanal Fırat'a konuk olan Demirbağ, Millet İttifakı ve komünistleri hedef aldı.



"Bir de komünist partisi var" diyen Demirbağ, "Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz. Bir de LGBT var LGBT'nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım." diye konuştu.







"Bunlara göre namus cinsellikle, seksle ilgili"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın sözlerine "Hiç komünist olmadım. Yani konunun beni şahsen ilgilendiren bir tarafı yok ama bir grubun tümden karalanmasına hiç gelemem. O yüzden kızgınım. AK Parti Elazığ Milletvekili, komünistleri hedef alarak “Komünistlerde aile namusu diye bir şey olmaz” buyurmuş. Namustan kastettiği cinselliğe bağladıkları namus anlayışı. Rüşvet yemek, kamu malına göz dikmek, yetim hakkını götürmek bu tiplerin namus anlayışına girmediği için oradan söz etmiyor belli ki! Bunlara göre namus cinsellikle, seksle ilgili." diyerek tepki gösterdi.



"Bacak arasında namus arayacaksa, bade meselesine eğilsin"

"Bu beyefendiye hatırlatmak isterdim" diyen Altaylı "Kendisini ve namusu olarak adlandırdıklarını ailesini topyekun tarikat şeyhine badelettiren komünist görmedim ama Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Erdal Eren gibi darağacında dahi inancını korkusuzca savunan komünist gençler, Kıvılcımlı, Boran ve Aybar gibi namus, dürüstlük ve bilgelik simgesi komünist aydınlar gördüm. Sayın milletvekili bilsin ki, Soğuk Savaş döneminin ABD imalatı ve yobaz tekerlemeli komünist palavralarına karnımız tok. O yüzden bacak arasında namus arayacaksa, bade meselesine eğilsin. Ya da ne olur ne olmaz. Eğilmesin. Bilmem anlatabildim mi!" dedi.