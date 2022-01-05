Ece Üner'in '3 dakika kuralı'ndan sonra 'kartal ve karga' videosu viral oldu! Resmen dalga geçtiler!

Ünlü sunucu Ece Üner'in yıllar önce bir programda bahsettiği 'psikolojide 3 dakika kuralı' videosunun ardından 'kartallar ve kargalar' ile anlattığı hikaye sosyal medyada viral oldu. Ece Üner'le ilgili komik caps'ler internette defalarca paylaşıldı.

Ana Haber Bülteni spikerliğinden gündüz kuşağına keskin bir geçiş yapan Ece Üner'in geçmiş yıllarda bazı programlarda yaptığı açıklamalar son günlerde sosyal medyada viral oluyor.

'Psikolojide 3 dakika kuralı'nın ardından 'kartal ile karga' efsanesi internette patladı!

'Psikolojide 3 dakika kuralı' olduğuna ilişkin anlatımı sosyal medyada viral olan Ece Üner'in geçmişte yine başka bir programda anlattığı 'kartal ve karga' hikayesi de bugün sosyal medyanın odağında...

'Ece Üner sosyal medyayı acilen bıraksın'

İlginç anlatım tarzıyla dikkat çeken Ece Üner'e sosyal medyada 'Ece Üner sosyal medyayı acilen bıraksın' çağrıları yapılmasına neden olan "Kartal ve Karga" isimli 'ibretlik hikaye' yeniden gün yüzüne çıktı ve sosyal medyada birbirinden esprili eleştiriler patlak verdi.

'Kartal ve karga'nın hikayesi caps oldu!

Ece Üner'in katıldığı programda anlattığı 'Kartal ve Karga' hikayesinde "Kartalın kargalardan kurtulması için tek yapması gereken, kanadını açıp daha yükseklere uçmasıymış" diye aktardığı hikaye sosyal medyada birbirinden komik caps'lere konu oldu.

İşte o paylaşımların bazıları:











Öte yandan Ece Üner'in yıllar önce konuk olduğu Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika' analizi de son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelerek viral oldu!

Ece Üner'in videoları sosyal medyada patladı, Twitter'da TT oldu

Halihazırda herhangi bir tv programı yapmayan ya da güncel yayınlara katılmayan Ece Üner'in son günlerde Twitter başta olmak üzere sosyal medya kanallarında, geçmiş yıllarda çıktığı programlarda yaptığı konuşmaların ve özellikle 'hikayelerin' videoları ti'ye alınarak paylaşılmaya başlandı.





"Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa..."

Ece Üner, 3 yıl önceki o açıklamasında "Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu... Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" demişti.

'Psikolojide böyle bir kuram yok' denildi

Kimi sosyal medya kullanıcıları Ece Üner'in psikolojik yorum ve saptamalarını beğenip çok yerinde bularak desteklese de, özellikle psikolojik konularda okuma ve araştırma yapmış kullanıcılar ve hatta bazı psikolog ve psikiyatrlar psikolojide böyle bir kural olmadığını, Ece Üner'in kendi çıkarımlarını psikolojik kuramlar gibi sunmasının yanlış olduğuna yönelik eleştiride bulundular.

'Eşi hayran hayran baktı' denildi

Videoda Üner'in eşi spiker Deniz Bayramoğlu'nun güzel sunucuya hayran hayran baktığı yönündeki yorumlar da ön plana çıktı.

Bazı psikoloji bilimi odaklı sosyal medya hesapları ve psikolog hesapları tarafından 'Psikoloji'De böyle bir kural olmadığı' yönünde geri bildirimler gelse de genel olarak ece Üner'in bu açıklamaları sosyal medyada çok ön plana çıktı ve defalarca paylaşıldı.

İŞTE O VİDEO



Kanal D'deki programı Ece Üner ile Susma yayından kaldırıldı

Kanal D'de 'Ece Üner ile Susma' programıyla gündüz kuşağına geçen Ece Üner'in programı aynı saatlerde yayınlanan Serap Ezgü, Didem arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk gibi rakiplerinin karşısında beklenen reyting oranlarını vermeyince 17 Aralık 2021 günü son kez izleyicisinin karşısına çıktı ve yayından kaldırıldı.