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CHP

Ekrem İmamoğlu'nun yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımı olay oldu CHP'den açıklama

İhlas Haber Ajansı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu’nun yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme olup olmadığı sorusuna, "Kimse öküz altında kedi aramasın" diye cevap verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı, soruları yanıtladı. 

Ekrem İmamoğlu’nun, yürüyen merdivenlere ters binen kedi videosu paylaşımının yıllar önce yürüyen merdivenlere ters binen Kemal Kılıçdaroğlu’nna gönderme olup olmadığı ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Faik Öztrak, “Bu soru bir gazeteci sorusu mu? Yoksa trol yorumu mu? Kimse öküz altında kedi aramasın. Bu soruları soranlar AK Parti Genel Başkanını, Genel Başkanımızı karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet, kimin kendi derdi ile dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır." ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu'nun yürüyen merdivene ters binen kediyi paylaşması sosyal medyada farklı yorumlanmış ve Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivenlere ters binmesine gönderme olarak yorumlayanlar da olmuştu.

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