TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarında bize katıldığınız için teşekkür. Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim.