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TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 başladı. Yerli otomobil Togg ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.

TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 (Consumer Electronic Show) bugün başladı.

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TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

7 Ocak'a kadar sürecek fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş fuarda dikkat çekici bir sunum gerçekleştirdi.

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TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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TOGG ilk kez görücüye çıktı! İşte TOGG'un yeni otomobili

Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarında bize katıldığınız için teşekkür. Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim.

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