TV8 2. Sayfa'da bomba iddia: Hamile eşini aldatan ünlü oyuncu kim?

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında ismi açıklanmayan bir magazincinin Twitter'da 'ünlü bir oyuncunun, hamile eşini aldattığı, bir otelden bir kadınla çıktığı' iddiasını yaydığı konuşuldu. Peki hamile eşini aldatan ünlü oyuncu kim?

TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında gündeme gelen bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da paylaşım yapan bir magazin sayfasının iddiasını gündeme getiren sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, eşi şuanda hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiğini' gündeme getirdi. Peki eşi şuanda hamile olan ünlü oyuncu kim?

İddiaları Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş'a da sordular: Sen olsan ne yapardın?

Ortaya attığı iddialar ve magazin haberleriyle dikkat çeken Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, son günlerde saçlarında yaptığı renk değişimiyle dikkat çeken Buse Varol Tektaş ile telefon bağlantısı kurdu. Sunucu Gülşen Yüksel Salt, saçlarındaki radikal değişimi sormak üzere aradıkları Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol Tektaş'a da telefonu kapatmadan, 'yasak aşk' iddiasına ilişkin fikirlerini sordu.

Buse Varol, konuya ilişkin, önce aldatan taraf olan 'arkadaşının kocası' ile konuşacağını, alacağı tepkiye göre yapacağının değişeceğini, arkadaşına yalan söyleyemeyeceğini, kendisinin benzer bir duruma düşmesi durumunda kendisine söylenmesini isteyeceğini söyledi.