TOGG CEO'su Gürcan Karakaş kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Elektrikli yerli otomobilimiz TOGG ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de ilk kez görücüye çıktı. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobilin gelişim sürecini gözyaşları içinde anlattı. Bu gelişmenin ardından Gürcan Karakaş merak konusu oldu. Peki Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gürcan Karakaş evli mi, eşi kimdir?

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Yerli otomobilimiz TOGG ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG'un dünya lansmanına katılan Gürcan Karakaş, yerli otomobilin gelişim ve üretim sürecini gözyaşları içinde anlattı. Türkiye'yi duygulandıran Gürcan Karakaş merak konusu oldu. Peki Gürcan Karakaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gürcan Karakaş evli mi?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söyledi.

Gözyaşlarını tutamadı: Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

Aslen Antalya Akseki doğumlu olan Gürcan Karakaş, 57 yaşında. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. İşte Mehmet Gürcan Karakaş'ın hayatı ile ilgili bilgiler

Gürcan Karakaş kimdir: Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Almanya'nın en iyi 100 yöneticisinden biri

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.