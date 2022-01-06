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Düğünde müzik seçimi nedeniyle kavga çıktı gelin ve damat boşanma kararı aldı

Düğünde müzik seçimi nedeniyle kavga çıktı gelin ve damat boşanma kararı aldı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir düğünde aileler arasında müzik seçimi sebebiyle çıkan kavga, boşanma kararı alınmasıyla sonuçlandı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.

"En hızlı boşanma"

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

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