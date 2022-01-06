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Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var

Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Eyüpsultan'daki kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre durakta otobüs bekleyen çok sayıda kişi yaralandı. Otobüsün altında ayağı sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Kaza, saat 08:30 sıralarında Eyüpsultan Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa - Şişli seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen S.G. ve H.B. yaralandı. Otobüsün çarpmasıyla S.G.’nin ayağı otobüsün altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı otobüs altında sıkışan S.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, kaza sonrası İETT sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaymakamdan açıklama: Bir kişi bacağından ciddi yaralandı

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazada 2 yaralı olduğunu aktaran Kaymakam Kara, “Bir yaralı bacağından ciddi bir yara aldı. Kazanın nedeni henüz belli değil, araştırılıyor. Hayati tehlikeleri yok. Sevindirici tarafı can kaybı olmaması” dedi.

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