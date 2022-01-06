AK Parti'ye oy verenlere galiz küfürler eden İYİ Partili başkan hakkında suç duyurusu

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve çok sayıda partili, sosyal medyada yer alan ve AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyadan İYİ Parti Dilovası İlçesi Demirciler Mahalle Başkanı olduğu anlaşılan A.E.G'nin, AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlara yönelik ağır hakaretini üzülerek izlediklerini belirtti.

Doğusuyla batısıyla 81 ilin tüm mozaiğini içinde barındıran ilçelerinde böyle bir hadisenin gelişmesinin manidar olduğunu dile getiren Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya profilleri ve paylaşımlarında İYİ Parti'nin mahalle başkanı olduğunun belli olmasına rağmen bu üzücü hadisenin olmasından hemen sonra İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı'nın olay için 'Algı operasyonudur.' gibi açıklama yapması ve şahsın 'parti ile alakası olmadığını' belirtmesi olayı örtbas etme çabası siyasi etik, ahlak kurallarına ve güzel ilçemiz Dilovası'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuna yakışmamıştır. İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı'nı derhal özür dilemeye ve konu ile ilgili yaptırımı uygulamaya davet ediyoruz."

Yıldırım, söz konusu hakaretten haberdar olmalarının ardından tüm teşkilat mensuplarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına şüpheli hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduklarını aktararak "Hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu ahlaksız şahsiyetin gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızı beyan ediyor ve tüm AK gönüllülerimizi sağ duyuya davet ediyorum." ifadesini kullandı.