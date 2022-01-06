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MEDYA

Cübbeli Ahmet Hoca 'ben muhalif kanalları izliyorum' dedi Ahmet Hakan neden uyardı?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına çıktı. Cübbeli Ahmet Hoca ile Ahmet Hakan'ın 'muhalif kanallar' atışması dikkat çekti.

CNN Türk'te dün gece Cübbeli Ahmet Hoca konuktu. Faiz ve kur korumalı TL mevduat sisteminin de konuşulduğu programa Cübbeli Ahmet Hoca ile Ahmet Hakan arasındaki "muhalif medya" diyaloğu damga vurdu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben muhalif kanallar izliyorum" deyince, Ahmet Hakan'ın "Hocam muhalif kanalları fazla dinliyorsunuz. Kafa karıştırır onlar" sözleri dikkat çekti.

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