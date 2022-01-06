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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Ilımlı ilişkiler başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Ilımlı ilişkiler başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

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Türkiye’yi bu yıl yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın ilk aylarında Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında siyasi gerginliğin tırmandığı 2020 yılında Türk mallarına yönelik resmî olmayan bir boykot başlatmıştı. Siyasi gerginlik, iki bölgesel güç arasındaki ticari ilişkilere de yansımıştı. Ancak son dönemde Riyad’ın Türkiye’ye yakınlaşma çabaları ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da son yaptığı açıklamada Şubat ayında Suudi Arabistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

BAE ziyareti Şubat ayında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, diğer bir Körfez ülkesi BAE’yi de Şubat ayında ziyaret edecek. Ankara ve Abu Dabi, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed en-Nahyan’ın, Türkiye’ye resmî ziyaretiyle normalleşme sürecine girmişti. 

Erdoğan daha sonra İran’da gerçekleştirecek Suriye konulu liderler zirvesine katılacak. Bunların yanı sıra, Ermenistan ile normalleşme dâhilinde karşılıklı tayin edilen özel temsilcilerin ilk toplantısı bu ay gerçekleştirilecek. Güney Kafkasya’da istikrar ve iş birliğine katkı sağlaması için kurulan 6’lı platform toplantısının ikinci Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak. Ayrıca ABD ile F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi için yapılan görüşmelerin ikincisi şubat ayında Washington’da gerçekleştirilecek.

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