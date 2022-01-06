Ekin Uzunlar evlendi mi Ekin Uzunlar şarkıları ve konser takvimi

TRT 1 ekranlarında Alişan ile Hayata Gülümse programına Ekin Uzunlar konuk oluyor. Geçtiğimiz günlerde kemençesi ile nişanlanan ve Altın Portakal'da En İyi Türk Halk Müziği Erkek sanatçısı seçilen Ekin Uzunlar 30 yaşında ve aslen Arnavut göçmeni. Peki Ekin Uzunlar evli mi, eşi kimdir?

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Kemençesi ile nişanlanan ve dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ekin Uzular TRT 1'de Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oluyor. Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi’nde seçilen Ekin Uzunlar Arnavut göçmeni ve 30 yaşında. Peki Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koyan Ekin Uzunlar evli mi?

Ekin Uzunlar kimdir?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır.

Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.