BIST 2.007
DOLAR 13,76
EURO 15,55
ALTIN 799,20
HABER /  SAĞLIK

Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Altaş, "Sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeye kavuşmak için önce dişlerinizi doğru şekilde temizlemelisiniz. Hekiminizin önerdiği doğru fırça ve teknikleri kullanarak diş plaklarını uzaklaştırabilirsiniz. Özellikle diş fırçanızı üç veya dört ayda bir yenilemelisiniz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Altaş yaptığı açıklamada, dişlerin günde 2 defa ve 2 dakika süre ile fırçalanması tavsiyesinde bulunarak, ideal diş fırçalama teknikleri ve ağız ve diş sağlığında izlenecek adımlar hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümsemeye kavuşmak için önce dişlerin doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini belirten Altaş, "Hekiminizin önerdiği doğru fırça ve teknikleri kullanarak diş plaklarını uzaklaştırabilirsiniz. Özellikle diş fırçanızı 3 veya 4 ayda bir yenilemelisiniz. Eğer fırçanızda zamanından önce bir aşınma varsa fırçanızı daha erken değiştirmeli ve sert fırçalıyorsanız da fırçalama yönteminizi değiştirmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

Kişinin ağız yapısına uygun şekil, boyut ve yapıda fırçayı diş hekimine danışarak alması gerektiğine dikkati çeken Altaş, ağız bakımında doğru diş fırçalama tekniklerine ilişkin şunları aktardı:

“Diş fırçasını diş etlerine 45 derecelik bir açıyla yerleştirmeli ve fırçayı kısa (diş genişliğinde) darbelerle hafifçe ileri geri hareket ettirmelisiniz. Bu sırada fırça çok sert bastırılmamalı, dişetlerini yaralamadan hafif bir baskı uygulamalısınız. Dişlerin dış yüzeyleri, iç yüzeyleri ve çiğneyici yüzeylerinin de fırçalanması gerekir. Ön dişlerin iç yüzeylerini temizlemek için fırça dikey olarak yerleştirilmeli ve yukarı ve aşağı hareketler ile temizlenmelidir. Dilinizin üzerini ise dil kökünden ucuna doğru olacak şekilde fırçalayarak bakterileri uzaklaştırabilirsiniz. Diş fırçası dişlerinizin aralarındaki gıda artıklarını ve plağı uzaklaştıramayacağı için son olarak diş araları günde 1 defa diş ipi veya ara yüz fırçası kullanarak temizleyebilirsiniz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Ilımlı ilişkiler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Ilımlı ilişkiler başladı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Ekin Uzunlar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ekin Uzunlar şarkıları
Ekin Uzunlar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ekin Uzunlar şarkıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı iki ilin sınırı değişti karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı iki ilin sınırı değişti karar Resmi Gazete'de yayımlandı
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş kimdir aslen nereli kaç yaşında?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 4 konuyu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 4 konuyu görüştü
Togg Sedan fiyat listesi 2022 Togg özellikleri ve ön sipariş ücreti kaç para?
Togg Sedan fiyat listesi 2022 Togg özellikleri ve ön sipariş ücreti kaç para?
Düğünde müzik seçimi nedeniyle kavga çıktı gelin ve damat boşanma kararı aldı
Düğünde müzik seçimi nedeniyle kavga çıktı gelin ve damat boşanma kararı aldı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var