Fed altın fiyatlarını vurdu! Ons altında düşüş hızlandı gram ve çeyrek altın ne kadar?

Analistler, Omicron varyantının vaka sayılarında büyük artışa yol açmasının spot altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini, bu ortamda altın fiyatının ilk destek olan 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyorlar. Bu desteğin kırılması halinde ise 1782 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme hedeflenebilir.