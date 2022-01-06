Fed altın fiyatlarını vurdu! Ons altında düşüş hızlandı gram ve çeyrek altın ne kadar?
Fed'in daha erken ve daha hızlı faiz artırımına gidebileceği yönünde verdiği sinyaller ons altın fiyatlarını vurdu. Dün 1832 doları test eden ons altın, bugün 1800 dolar seviyesine kadar çekildi. Uzmanlar Omicron varyantının neden olduğu endişelerin ons altın fiyatlarını desteklediğini belirtirken olası geri çekilmelerde 1795, 1781, 1765 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Peki 6 Ocak 2022 gram ve çeyrek altın ne kadardan alıcı buluyor?
Fed'in hızla artan enflasyonu frenlemek için daha erken ve daha hızlı faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesi ve faiz artırımına başladıktan hemen sonra bilançosunu küçültmeye başlamayı tartışması Altın fiyatını geriletti.
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre 1830 dolar/Ons direncine doğru yukarı hareketin tersine dönmesine yol açan Fed açıklamalarının ardından spot altın saat 08.49 itibarıyla 1800 dolar ons ile dünkü kapanışın yüzde 0,51 altında işlem görüyor.
Analistler, Omicron varyantının vaka sayılarında büyük artışa yol açmasının spot altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini, bu ortamda altın fiyatının ilk destek olan 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyorlar. Bu desteğin kırılması halinde ise 1782 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme hedeflenebilir.
6 Ocak 2022 altın ne kadar?
Gram: 798,25
Çeyrek: 1.324,00
Cumhuriyet: 5.294,00
Yarım: 2.631,00