Fahrettin Koca 'dan Omicron için flaş izolasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron varyantıyla ilgili vakaların arttığını söyleyerek vatandaşlara bireysel izolasyon çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim." dedi.

Karantina süresi düşürüldü

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" diye açıkladı.