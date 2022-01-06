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Devlet Bahçeli üçüncü doz aşısını Turkovac oldu Herkese çağrı yaptı

Devlet Bahçeli üçüncü doz aşısını Turkovac oldu Herkese çağrı yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli üçüncü doz aşısını yerli Turkovac aşısı olarak yaptırdı. Devlet Bahçeli ikinci doz aşısını 2021 şubat ayında yaptırmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ı yaptırdığını belirterek fotoğrafını paylaştı:

"Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum."

Devlet Bahçeli ikinci doz aşısını Şubat 2021'de yaptırmıştı.

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