KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla nereye yerleştiğini öğren

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek...Abone ol
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Buna göre, 22-29'ta adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.