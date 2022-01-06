KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla nereye yerleştiğini öğren

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2021/2 sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek...

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Buna göre, 22-29'ta adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sayfasından TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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