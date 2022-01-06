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Firari İtalyan mafya patronu Google Maps'te görüntülenince yakalandı

Firari İtalyan mafya patronu Google Maps'te görüntülenince yakalandı

20 yıldır firari yaşayan bir İtalyan mafya patronu, Google Maps'te (Haritalar) tespit edilmesinin ardından tutuklandı.

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61 yaşındaki Gioacchino Gammino, "Manuel" adıyla yaşadığı, İspanya'nın Galapagar kasabasında bulundu.

Polis, Google Street View'de bir manavın önünde Gammino'ya benzeyen bir kişinin tespit edilmesinin firarinin yakalanmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Gammino, Roma'daki bir hapishaneden 2002'de kaçtı ve bir yıl sonra cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Gammino, Stidda diye bilinen Sicilyalı bir mafya şebekesinin üyesi ve ülkenin en çok aranan gangsterlerinden biriydi.

Sicilya polisi, Gammino'nun İspanya'da olduğundan şüpheleniyordu. Fakat derhal bir soruşturma başlatan, mafya patronunun El Huerto de Manu (Manu'nun Bahçesi) adlı manavın önünde bir adamla konuştuğunu gösteren fotoğraf oldu.

'Beni nasıl buldunuz?'

Fotoğraftaki kişinin Gammino olduğu, polisin şimdi kapalı olan Cocina de Manu adlı bir restoranın Facebook sayfasının incelenmesiyle doğrulandı. Sayfada, Gammino'yu aşçı kıyafetleriyle gösteren fotoğraflar bulundu ve çenesindeki bir yara izi sayesinde kimliği kesin olarak tespit edildi.
Restoranın menüsünde Sicilya mutfağı yemekleri vardı.

Gammino 17 Aralık'ta tutuklandı, ancak mafya patronunun yakalanması Çarşamba günü La Repubblica gazetesi tarafından duyuruldu.
Gammino'nun tutuklanmasından sonra polise "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır ailemi bile aramadım" dediği kaydedildi.

Gammino şu anda İspanya'da tutuklu. İtalya Emniyet Müdürlüğü Mafyayla Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Nicola Altiero, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Gammino'nun Şubat ayı sonunda iade edilmesini umduklarını söyledi.

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