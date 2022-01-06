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2022 tediye tarihleri ne zaman ilk ödeme tarihi

2022 tediye tarihleri ne zaman ilk ödeme tarihi

Asgari ücret zammı ve memur maaşlarının netleşmesinin ardından kamu işçileri ve taşeron işçiler işçiye ödenecek tediye ödemelerini araştırmaya başladı. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri kimlere verilir?

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Çalışanlara yapılan zamların ardından işçiler tediye ödemeleri 2022 ne zaman olacak araştırması başladı. 2022 yılı içinde taksitle yatırılacak olan tediye ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, 2022 tediye ödeme tarihleri. Kimler, hangi işçiler tediye ikramiyesi alacak?

İlave tediye ödemeleri ne zaman: Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Tediye ne demek: Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

Tediye ödemeleri, kimlere ne kadar verilecek:

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

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