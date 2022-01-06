Karısıyla patronunu havaya uçuracaktı! İnternetten öğrenip bomba yaptı arabaya yerleştirdi

DENİZLİ'de kıskanç koca, kendisini aldattığından şüphelendiği karısı ve patronunu havaya uçurmak için internetten öğrenip el yapımı bomba üretti. Bombayı karısının patronunun aracına yerleştirdi. İkisini birden havaya uçuracaktı ancak bomba 3 gün patlamadı...

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Denizli’de kıskanç koca el yapımı patlayıcı ile dehşet saçmayı planlıyordu, planı tesadüfen ortaya çıktı. İddialara göre olay Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Üç çocuk babası apart işletmecisi Mehmet A. önceki gün aracı ile işyerine geldiğinde arka tampondan sarkan poşeti fark etti. Sol arka tamponun iç kısmına yerleştirilen poşeti çeken Mehmet A. içinden eski bir ceket çıktığını gördü.

Otomobilinin tamponunun içine yerleştirmiş

Poşeti çekmesi ile birlikte yere bir de cep telefonu düştü. Meraklanarak aracın altına bakan Mehmet A. tampon içine sıkıca yerleştirilmiş patlayıcı düzeneği ve ona enerji veren pilleri fark etti. Korkarak hemen aracın başından uzaklaşan Mehmet A. polisi arayarak yardım istedi.

Patron, can güvenliği için şehri terk etti

Olay yerine gelen bomba uzmanları aracın altındaki düzeneğin el yapımı patlayıcıya ait olduğunu tespit etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak patlayıcı düzenek kontrollü bir şekilde araçtan çıkarıldı.

El yapımı patlayıcı düzeneği incelenmek üzere laboratuara götürüldü. Aracına patlayıcı konulan apart işletmecisi Mehmet A. ise hayatından endişe etmesi nedeniyle şehir dışına çıktı.

Olayı kısa sürede aydınlattılar

Araştırma başlatan polis kısa süre içinde olayın faili Hasan D (43)'ye ulaştı. Orman Müdürlüğünde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen 4 çocuk babası Hasan D'nin Zeytinköy'deki evine operasyon gerçekleştirildi.

Bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı ileri sürülen bazı malzemeler ele geçirdi. Patlayıcı eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramada elde edilen delillere el konuldu.

Eşini de patronunu da havaya uçuracaktı

Şüpheli Hasan D'nin kıskançlık nedeniyle eşini ve patronunu havaya uçurmak istediği iddia edildi. Eşi Derya D. (41)ile boşanma aşamasında olan şüphelinin eşinin patronu Mehmet A' ile ilişkisi olduğunu düşündüğü bu nedenle el yapımı patlayıcı hazırlayarak araca koyduğu öne sürüldü.

4 çocuğu ile birlikte yaşayan Hasan D. yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı. Hasan D'nin eşi ile Mehmet A'yı araç içinde birlikteyken havaya uçurmak istediği bu nedenle işyeri önünde pusuya yatarak ikisinin aynı araca binmesini beklediği, binmedikleri için de bomba düzeneğini patlatamadığı iddia edildi.

Bomba yapmayı internetten öğrenmiş

Şüpheli Hasan D'nin bomba yapmayı internetten öğrendiği ileri sürüldü. El yapımı patlayıcıyı inceleyen polis düzeneğin profesyonelce yapıldığını ve uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirledi.

Şüpheli Hasan D'nin ilk ifadesinde düzeneğin kumandasını çöpe attığını söylediği iddia edildi. Diğer yandan Hasan D'nin amatör define avcısı olduğu, bu alanda faaliyet gösteren kişilerin kullandığı malzemelere sahip olduğu, hazırlanan el yapımı patlayıcıda da aynı malzemelerin kullanıldığı ileri sürüldü.