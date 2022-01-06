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Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusuna çekiçle saldırdı! O şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de kadın kılığına girip komşusuna çekiçle saldırdı! O şüpheli yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darp edip, gasp etmeye çalışan şüpheli yakalandı.

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Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. İddialara göre ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darp edildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi. 

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında şüphelinin kimlik bilgilerinin V.E. (34) olduğu evde bulunan 40 bin lirayı gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli V.E., bugün ekiplerce gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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