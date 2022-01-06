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Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organı temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organı temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerini yemekte kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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