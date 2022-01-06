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DP'li Cemal Enginyurt: Fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

DP'li Cemal Enginyurt: Fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, fırıncıların artan maliyetler nedeniyle zor durumda kaldığını ve fırınların kapanması tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

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Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, on binlerce insanın halk ekmek büfeleri önünde kuyrukta beklediğini ifade etti.

Fırıncıların ise artan maliyetleri karşılayamaz hale geldiğini kaydeden Enginyurt, "Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya." diye konuştu.

Doğal gaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncıların "bataklığa doğru gittiğini" ileri süren Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisinin ise destek yerine "köstek" olduğunu savundu.

Maliyetlerin karşılanamaz hale geldiğini, iş yapamayan, üretemeyen fırıncıların evine ekmek götüremediğini iddia eden Enginyurt, halkın sesinin, feryadının duyulması gerektiğini söyledi.

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