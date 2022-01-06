Sancaktepe Belediyesi ekmeği 1,25 liradan ilçe sakinlerine ulaştıracak

SANCAKTEPE Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Halk Ekmeğin üretimini ve dağıtımını yapamayıp kuyrukların oluşmasına neden olduğunu belirterek, ilçe belediyesi olarak bakkallarda ve marketlerde bugün itibarıyla ekmeği 1,25 liradan vatandaşa ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

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Bugün güzel bir uygulama başlattıklarını ve bunun mutluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini anlatan Başkan Döğücü, ilçede günlük 20 bin ekmeği 1,25 liradan halkın istifadesine sunduklarını belirtti. Fırıncılar Odası ile konuştuklarını ve anlaşmalarını yaptıklarını aktaran Döğücü, çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sancaktepe'nin bakkallarında, marketlerinde, anlaştığımız noktalarda vatandaşımız ekmeği 1,25'ten alma imkanına sahip olacak. Bunun duyurusunu yapmak istedik. Çünkü (İBB'nin) Halk Ekmek üzerinden kuyruklar oluşturularak, kendileri yönetemedikleri bir halk ekmek silsilesini, maalesef yeterli üretim yapamadıkları, dağıtımını iyi yapamadıkları halde sanki vatandaşlarımızı bir yoksulluk içindeymiş gibi bütün dünyaya lanse etmelerine karşı gönlümüz razı olmadı.

Bundan sonra Sancaktepeli hemşehrilerimiz artık orada kuyruğa girmek zorunda değildir. Mahalle bakkallarına gidip halk ekmek fiyatına ekmeklerine kavuşabilecekler."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçe genelinde günde bir sefer ekmek dağıtımı olacağını, bu kapsamda 50 market ile anlaştıklarını, talebe göre miktarın artırılacağını belirtti.