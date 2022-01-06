BIST 2.016
DOLAR 13,76
EURO 15,61
ALTIN 792,11
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Partili Emine Nur Günay koronavirüse yakalandı! Son sağlık durumu nasıl?

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
AK Partili Emine Nur Günay koronavirüse yakalandı! Son sağlık durumu nasıl?

AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtip, evinde karantinada olduğunu açıkladı. 

Abone ol

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktor kontrolünde evinde tedavi gördüğünü belirten Günay, vaka artışlarına dikkat çekerek, “Bu vesileyle bir kez daha aşının önemine dikkat çekmek ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına ödün vermeden hassasiyet göstermemizin gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Unutmayalım, aşılar toplumsal sağlığın korunması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması açısından çok önemli bir yere sahip. Aşılar hastalıkları önleyebilir veya daha hafif seyretmesini sağlar” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tony Blair Irak'ın işgalini engelleyecek notu yaktırmış
Tony Blair Irak'ın işgalini engelleyecek notu yaktırmış
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor! Bakan Murat Kurum tarih vererek duyurdu
Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor! Bakan Murat Kurum tarih vererek duyurdu
Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu
Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu
Tahsin Küçük boyu kaç gören yaşına inanamıyor Masterchef Tahsin hayatı
Tahsin Küçük boyu kaç gören yaşına inanamıyor Masterchef Tahsin hayatı
Danıştay tartışılan KPSS mülakatında 3 puan için açıklama yaptı
Danıştay tartışılan KPSS mülakatında 3 puan için açıklama yaptı
Şerifali Çiftliği'nde büyük dönüşüm başladı Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar
Şerifali Çiftliği'nde büyük dönüşüm başladı Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar
Kazakistan'da gerçekte ne oluyor? LPG isyanı denildi Rusya askeri yola çıktı
Kazakistan'da gerçekte ne oluyor? LPG isyanı denildi Rusya askeri yola çıktı
Üniversiteler tamamen yüz yüze eğitime ara verecek mi? Peş peşe kararlar gelmişti YÖK'ten açıklama
Üniversiteler tamamen yüz yüze eğitime ara verecek mi? Peş peşe kararlar gelmişti YÖK'ten açıklama
Türkiye'de 5 milyon yatırımcısı var! Ak Parti kripto para çalışmalarını hızlandırdı
Türkiye'de 5 milyon yatırımcısı var! Ak Parti kripto para çalışmalarını hızlandırdı