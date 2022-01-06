Yunanistan'da gündem yine Türkiye: Biz alıyoruz onlar satıyor

TÜRK savunma sanayisinde atılan büyük adımlar Yunan basınında karşılık buldu. Pentapostagma'da yer alan haberde Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve birçok ürünün ihraç edildiği belirtildi.

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TÜRKİYE, savunma ve havacılık sanayisinde yaptığı projelerle ses getirmeye devam ediyor. Komşu ülke Yunanistan’da bu ilerleyişi yakından takip ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’daki, "Türkiye silah ihraç ederken Yunan donanması 44 yeni torpido bekliyor" başlıklı haberde Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat başarısına dikkat çekildi.

"Çalışmaların öncüsü ve simgesi"

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısının öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten haberde, "Silah sektörü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yüzde yüz Türk malı malzeme ile donatılması gerektiği yönündeki iddialı çalışmalarının öncüsü ve egemenliğin simgesi olarak görülüyor" ifadeleri kullanıldı.

"Savunma sanayisinde rekorlar kırıldı" Türkiye’nin savunma sanayisi alanında rekorlar kırdığını belirten yazıda, "2021’de savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarlık ihracat rekoru kırdı. Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatı son on yılda dört katına çıktı. Türk İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bu ihracatın 172 ülkede gerçekleştiğini ifade ederek savunma ve havacılık endüstrilerinin en yüksek katma değerli ana sektörlerden biri olduğunu belirtti" denildi.

"İhracat yapan ülkeler giderek artıyor"

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde birçok ürünü ihraç ve ihracat yaptığını ve bu sayının giderek arttığını belirten yazıda, "Son yıllarda geliştirdiği araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ve yurtiçi kullanım oranını yüzde 80’e çıkaran savunma sektörü bu ürünlere pazar bulmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok ürünü ihraç ediliyor ve ihracat yapan ülkeler giderek daha fazla hale geliyor. Türkiye İhracatçı Birliklerine göre Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayi ise yıllık yüzde 41,5’lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geçti" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye iş birliklerini genişletiyor"

Türkiye’nin bu alanda iş birliklerini genişlettiğini ve gittikçe büyüdüğünü belirten haberde, "Türkiye, savunma alanında işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Türk savunma şirketi ASELSAN, denizaltılar için torpido karşı tedbir sistemi ve elektronik navigasyon sisteminin ilk ihracatını Pakistan ve Endonezya'da yapacak. ASELSAN'ın bir diğer önemli ihracat faaliyeti Pakistan için üretilen ilk MİLGEM için gerçekleşti" denildi.