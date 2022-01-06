BIST 2.016
DOLAR 13,76
EURO 15,61
ALTIN 792,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı

150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı

 ESKİŞEHİR’de tarım arazisinden yaklaşık 150 bin lira değerindeki sulama makinesini çalıp internetten sattığı belirlenen M.K., tutuklandı.

Abone ol

Alpu ilçesi Bozan Mahallesi’nde bir çiftçinin tarım arazisinden traktörün arkasına bağlanan sulama makinesi çalındı. İhbar üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada M.K.’nin 150 bin lira değerindeki sulama makinesini internet üzerinden Konya’daki bir çiftçiye sattığı tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Konya’dan getirilen sulama makinesi ise sahibine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
AK Parti'den Kazakistan olaylarına değerlendirme
AK Parti'den Kazakistan olaylarına değerlendirme
Tony Blair Irak'ın işgalini engelleyecek notu yaktırmış
Tony Blair Irak'ın işgalini engelleyecek notu yaktırmış
Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor! Bakan Murat Kurum tarih vererek duyurdu
Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor! Bakan Murat Kurum tarih vererek duyurdu
Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu
Pınar Karşıyaka'nın play-in turundaki rakibi Lenovo Tenerife oldu
Tahsin Küçük boyu kaç gören yaşına inanamıyor Masterchef Tahsin hayatı
Tahsin Küçük boyu kaç gören yaşına inanamıyor Masterchef Tahsin hayatı
Samsun Valisi: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı
Samsun Valisi: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı
Danıştay tartışılan KPSS mülakatında 3 puan için açıklama yaptı
Danıştay tartışılan KPSS mülakatında 3 puan için açıklama yaptı
Şerifali Çiftliği'nde büyük dönüşüm başladı Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar
Şerifali Çiftliği'nde büyük dönüşüm başladı Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar