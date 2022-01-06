Fransa'da çarpıcı Kazakistan analizi: Türkiye ile yakınlaşmanın sonucu

FRANSIZ basınında Le Monde gazetesi Türkiye ile ilişkilerin geliştiği bir dönemde Kazakistan'daki olayların patlak verdiğini yazdı. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatını (OET) geliştirme çabalarına işaret edildi.

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KAZAKİSTAN'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ülkede geniş çaplı protestolara yol açarken Başbakan Askar Mamin hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet görüntülerine sahne olan protestolarda 'yabancı provokatörleri' suçladı.

Fransız basınında Le Monde gazetesi Kazakistan'daki olayların bu ülkenin Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığına dikkat çekti. İki ülke arasında stratejik yakınlaşmanın olduğu belirtilerek, "Kazakistan, 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldı" denildi.

"Türkiye ile dilsel ve kültürel yakınlığa sahipler"

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatını (OET) geliştirmek için çaba gösterdiği, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya getirildiğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı:

"Bu ülkeler Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfuslarının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de OET zirvesindeki konuşmasında, 'Hedefimiz Türk dünyasını 21'inci yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri yapmak' dedi"

"Türkiye kilit oyuncu olduğunu gösterdi"

Kazak siyaset bilimci Dossym Satpaiev'in, "Türkiye, 2020'de Dağlık Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi ve OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Artık her şey iki unsur etrafında dönüyor; ekonomi ve güvenlik" şeklindeki görüşleri paylaşıldı.