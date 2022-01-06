AK Parti seçmenine küfreden İYİ Partili Göçmez hakkında yakalama kararı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfrün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı. İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Göçmez için yakalama kararı çıkarıldı.

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İYİ Parti Kocaeli Dilovası Demirciler Mahallesi Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil bütün AK Partililere küfretti.

Bununla da yetinmeyip pişkin şekilde, "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" diyen Göçmez, aldığı tepkilerden olacak ki sosyal medya hesabını gizledi.

Yakalama kararı çıkarıldı

AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı ile çok sayıda partili küfür ve hakaret eden Göçmez hakkında suç duyurusunda bulunurken Göçmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.