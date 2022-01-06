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Galatasaray'da ikinci yarı öncesi şok! 3 pozitif vaka

Galatasaray'da ikinci yarı öncesi şok! 3 pozitif vaka

Galatasaray, futbolcu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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Galatasaray; Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. 

Selçuk İnan, Cihan Ünal, ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

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