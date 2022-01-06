Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı için tahliye kararı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi.

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ın bugün yeniden görülen davasında yeni karar çıktı.

Tahliye kararı verildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'ın hakkında tahliye kararı verildi.

Yargıtay hapis cezası kararını bozmuştu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.