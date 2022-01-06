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Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması

Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında milyonlarca öğrencinin marakla beklediği tatille ilgili açıklamada bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Gece Görüşü'nde Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer canlı yayında, okullarda tatilin öne alınması ve yüz yüze eğitimle ilgili merakla beklenen sorulara cevap verdi.

"Tatili öne alma planı yok"

Özer, ''Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ herkes ‘hayır’ diyor. Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.'' ifadelerini kullandı.

Kontrollü bir şekilde gidiyoruz! Yüz yüze eğitime devam

Özer açıklamasında, ''Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz.'' dedi.

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