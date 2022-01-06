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Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü

Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e indirdi.

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 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Vavacars Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'e verilen 3 resmi maçtan men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Caner Erkin'e ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

İzlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve PFDK'nin benzer olaylarda verdiği kararlar dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından, 3 maç men cezasının oy birliğiyle 1'e düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

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