Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli üretim helikopterlerle poz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.Abone ol
CHP, heykel belediyeciliğini hizmet olarak sunmaya çalışırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımları durmak bilmiyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni" düzenlendi.
Milli Muharip uçağı 2023'te hangardan çıkacak
Milli muharip uçağıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ü işaret ederek, "İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz." dedi.
Yerli üretim helikopterleri arkasına aldı, pozunu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından yerli üretim olan helikopterlerle poz verdi.