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Ardahan'da tilkiye eziyet eden 4 şahsa ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ardahan'da tilkiye eziyet eden 4 şahsa ceza yağdı

ARDAHAN'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet eden 4 şahsa toplam 26 bin 764 lira para cezası kesilecek.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" denildi.

Hayvana kötü davranarak şiddet uygulayan şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

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