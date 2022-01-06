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Mahmut Özer, Şanlıurfa'da neden müdürlere kızdığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürü ile arasında yaşanan tepki gören tartışmayla ilgili "Öğrenciler tozun toprağın içerisinde oynuyordu, üzüldüm" dedi.

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Şanlıurfa'da okulları ziyaret eden Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile birlikte Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'na gitti.

Müdürleri fırçaladı, öğretmenler tepki gösterdi
Okul bahçesinde gördüğü bakımsızlık karşısında sinirlenen Bakan Özer, önce okul müdürü sonrasında ise Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'u fırçaladı.

Yaşanan bu anlar öğrencilerin karşısında gerçekleşirken, olaya ilişkin öğretmenler tepki gösterdi.

Bakan Özer, olayı canlı yayında anlattı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şanlıurfa aslında çok spontane bir şeydi. Normal rutin bir konuşmanın içerisini cımbızlayıp servis etmişler. Orada çok geniş bir alan vardı. Öğrenciler tozun toprağın içerisinde oynuyordu. Biz oraya saha yapabiliriz. O görüntüyü görünce ben de üzüldüm. Amacımız il milli eğitim müdürünü veya okul müdürümüzü kırmak değil."

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