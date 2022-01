Bakan Kurum'dan Fikirtepe açıklaması: 15 bin konutun ihalesini şubatta yapacağız

Murat Kurum, "Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesini Fikirtepe'de başlatacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları temel atma törenine katıldı.

Törene Bakan Kurum'un yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da katıldı.

"Deprem meselesini her zaman siyaset üstü gördük"

Bakan Kurum törende yaptığı konuşmada, "Bizim tüm projelerimiz, yatırımlarımızın başında ülkemizi depreme hazırlama seferberliğimiz geliyor. Bu bir güvenlik meselesidir. Beprem siyasetin üstünde bir meseledir. Kentsel dönüşüm siyasetin çok çok üstünde bir meseledir. Çünkü biz ülke olarak çok acılar yaşadık. Tabii deprem dönüşümünde her zaman önceliğimiz İstanbul, zira bu şehrin geleceğinin önünde, deprem tehdidi duruyor. Biz başta 39 ilçemiz olmak üzere her afette milletimizle birlikte olduk. Biz bir seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Enkaz alanlarında milletimize ne söz verdiysek hepsini bir bir tuttuk. Deprem meselesini her zaman siyaset üstü gördük. 'Depreme hazırlığın en önemli aktörü belediyelerimizdir' dedik, gittiğimiz her yerde belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ettik. Bu konuda Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır. 'Biz milletimizin emrindeyiz' dedik. Elazığ, Malatya, İzmir'de; Giresun, Rize, Ordu'da; Kastamonu, Bartın, Sinop'ta vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi konutlarımızı hemen hemen inşa ettik ve konutlarımızı teslim ettik" dedi.

"Fikirtepe'de şubat ayında 15 bin konutun ihalesi yapılacak"

Kurum, “Fikirtepe'de vatandaşlarımız yıllardır kentsel dönüşüm projesinden dolayı mağdurlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen Fikirtepe için, kangrene dönüşmüş Fikirtepe için harekete geçtik. İnşallah Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun tamamının ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un, Anadolu yakasının en büyük kentsel dönüşüm projesinin bir tanesini de Kadıköy'de Fikirtepe'de gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Onlarca projeye hizmet etmiş bir kardeşinizim"

Murat Kurum, "Uzun yıllar Ataşehir'de yaşadım. Burada Emlak Konut Genel Müdürlüğü yaptım. Hamdolsun bu güzel şehre, çok güzel eserler kazandırdık. Mimar Sinan Külliyesi gibi eserlerden alışveriş merkezlerine, okullardan sosyal tesislere, konutlardan iş yerlerine onlarca projeyle hizmet etmiş bir kardeşinizim. Ataşehirimiz, 2008 yılında, 17 mahallesiyle ilçe statüsünü kazanmıştı. İnşallah önemli bir cazibe merkezine dönüşecektir. O günden bugüne geçen 14 yılda Ataşehir büyüdü, genişledi, bugün 500 bini aşan bir nüfusa sahip oldu. Ataşehir'in bu bölgesi, Şerifali Çiftliği olarak bilinen, eski bir çiftlikti, boş bir araziydi. Tabi geçmişten bugüne Ataşehirimizin olduğu mahalleler; çok göç almış, çarpık yapılaşmanın hızla arttığı bölgelerdi. Burası, İstanbul'un bu anlamda en sağlıksız yapı stokuna sahip bölgelerinden biri haline geldi.

Yatırım değeri 150 milyon lira

Şu anda Bakanlık olarak Ataşehir'de Gecekondu Önleme Bölgesi olan Şerifali Çiftliği'nde 260 bin metrekarelik alanda büyüklüğündeki bu devasa alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlattık. Mevcut durumda bu alanda bin 70 sağlıksız konut yer alıyor. Alanda yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse tamamıyla, dönüşüm noktasında uzlaştık. Onlara süreçte hiçbir şekilde mağdur etmeden taşınma yardımlarını verdik. TOKİ Başkanlığımızca projeyi 3 etaba ayırdık. İlk etapta yatırım değeri 150 milyon lira olan 513 konut ve 28 dükkânın temellerini, işte bugün atıyoruz. Diğer etaplarımızın ihalesini de şubat ayında gerçekleştireceğiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde konutlarımızı sizlere, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.