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Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'dan cevap geldi

Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'dan cevap geldi

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca'yı tanıttığı videoda, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın "Diamond Elite Platinum Plus" isimli gösterisine atıf yaptı. Cem Yılmaz ise buna karşılık "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun" cevabını verdi.

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Trabzonspor, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarların beğenisini topladı.

Cem Yılmaz'a esprili gönderme
Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için özel bir video çekti. Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın online yayın platformunda yayınlanan "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin bir sahnesinden esinlenerek çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Dikkat edin"
Cem Yılmaz'ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki "Çay Elinden Öteye"türküsünü söyleyen Visca'nın videosu "Dikkat Edin" mesajıyla paylaşıldı. Bordo-mavililerin merakla beklediği tanıtım videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Cem Yılmaz'dan jet yanıt
Cem Yılmaz'ın ise kendisine gönderme yapılan videoya yanıtı geçikmedi. Yılmaz, bordo-mavililerin paylaşımını alıntılayarak, "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun." mesajını paylaştı.

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