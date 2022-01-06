Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Gazeteci Uğur Dündar, yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte vaka sayıları yükseldi.
Gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında koronavirüse yakalandığını duyurdu. Aşılarının tam olduğunu belirten Dündar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 6, 2022
Neyse ki aşılarım tam.
Şimdilik hafif seyrediyor.
İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler...