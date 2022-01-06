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Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Gazeteci Uğur Dündar, yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte vaka sayıları yükseldi.

Gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında koronavirüse yakalandığını duyurdu. Aşılarının tam olduğunu belirten Dündar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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