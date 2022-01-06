BIST 2.008
DOLAR 13,83
EURO 15,62
ALTIN 796,30
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Puchacz'ın transferi için anlaşmaya vardı

Trabzonspor Puchacz'ın transferi için anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Polonyalı sol bek Puchacz’ın transferi için futbolcu ve kulübü Union Berlin’le anlaşmaya vardı.

Abone ol

Trabzonspor , transferleri bir bir patlatmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı 4.3 milyon euro bedelle 3.5 yıllığına transfer eden Fırtına, bir futbolcunun transferini daha bitirme aşamasına geldi.

Tymoteusz Puchacz ve kulübü kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Satın alma opsiyonu olması bekleniyor. Oyuncu 1-2 gün içinde Trabzon'da olacak.

Öncelikli hedefti

Polonyalı sol bek öncelikli hedefti. Fakat kulübü yüksek fiyat istemiş, kiralamaya sıcak bakmamıştı. Bunun üzerine Trabzonspor, Azarovi'yi şehre getirmişti.

Azarovi resti işe yaradı

Yönetim, Azarovi'yi getirince Union Berlin bir kez daha görüşme talep etti ve transfer sonuçlandı. Azarovi'nin transferinin gerçekleşmeme sebebi de son dakikada rakamsal anlamda çıkan anlaşmazlıklardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum'dan Fikirtepe açıklaması: 15 bin konutun ihalesini şubatta yapacağız
Bakan Kurum'dan Fikirtepe açıklaması: 15 bin konutun ihalesini şubatta yapacağız
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı
Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı
Mahmut Özer, Şanlıurfa'da neden müdürlere kızdığını açıkladı
Mahmut Özer, Şanlıurfa'da neden müdürlere kızdığını açıkladı
Türkiye 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü
Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü
ABD'de kongre baskınına katılanların birçoğu Donald Trump'ı suçluyor
ABD'de kongre baskınına katılanların birçoğu Donald Trump'ı suçluyor
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Ticaret Bakanlığından ikinci el cep telefonu alacak tüketicilere uyarı
Ticaret Bakanlığından ikinci el cep telefonu alacak tüketicilere uyarı