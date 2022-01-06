Trabzonspor Puchacz'ın transferi için anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Polonyalı sol bek Puchacz’ın transferi için futbolcu ve kulübü Union Berlin’le anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor , transferleri bir bir patlatmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı 4.3 milyon euro bedelle 3.5 yıllığına transfer eden Fırtına, bir futbolcunun transferini daha bitirme aşamasına geldi.

Tymoteusz Puchacz ve kulübü kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Satın alma opsiyonu olması bekleniyor. Oyuncu 1-2 gün içinde Trabzon'da olacak.

Öncelikli hedefti

Polonyalı sol bek öncelikli hedefti. Fakat kulübü yüksek fiyat istemiş, kiralamaya sıcak bakmamıştı. Bunun üzerine Trabzonspor, Azarovi'yi şehre getirmişti.

Azarovi resti işe yaradı

Yönetim, Azarovi'yi getirince Union Berlin bir kez daha görüşme talep etti ve transfer sonuçlandı. Azarovi'nin transferinin gerçekleşmeme sebebi de son dakikada rakamsal anlamda çıkan anlaşmazlıklardı.