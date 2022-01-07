Tabipler Birliği'nden okullar için acil Omicron çağrısı

Omicron varyantının yayılması ve vakaların 70 binin üzerine çıkmasıyla okulların yeniden kapanabileceği konusu sık sık gündeme gelmeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu okulların açık kalabilmesi için sınıf mevcudundan, aşılamaya kadar pek çok önerilerde bulundu.

Abone ol

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu, okulların kapatılmaması için Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının sorumluluklarını yerine getirmesi ve gerekli tedbirlerin alması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Nasıl diğer sektörler açık tutuluyorsa okullar da açık tutulmalı. Aşı var, bilgi birikimi var, kaynak var. Artık okullar hiç kapanmayan yerler olmalı” denildi.

Dünyayı etkisi altına alan son Covid-19 varyantı Omicron’un, ülkemizde de etkisini göstermeye başladığını açıklayan TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu, çocuklarda diğer varyantlara göre daha kötü bir etkilenme görülmemesine rağmen, toplumdaki artışa paralel çocuk hasta sayısının arttığına dikkat çekti. TTB, salgının uzun sürmesi nedeniyle önlemlerin gevşediğini, kış ile birlikte mevsimsel hastalıklarda artış yaşandığı bir ortamda, Omicron dalgasında okulların güvenle eğitime devam edebilmesinin bazı basit tedbirlerle mümkün olduğunu belirtti. Açıklamada, “Nasıl diğer sektörler açık tutuluyorsa okullar da açık tutulmalı. Aşı var, bilgi birikimi var, kaynak var. Artık okullar hiç kapanmayan yerler olmalı” denildi.

Toplum için öneriler

Omicron dalgası sırasında okulları daha güvenli hale getirebilmenin yolunun toplumu Covid-19 için daha güvenli yapmaktan farklı olmadığını belirten TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu'nun toplum için önlem önerileri şöyle:

* Vakaların ne kadarının çocuk yani 18 yaş altı olduğu ve bu hastaların yaş grupları günlük olarak açıklanmalı.

* Birden fazla çocuk eş zamanlı hasta olduğu için kapanan sınıf sayısı ve bunların tüm sınıf sayısına oranı günlük olarak bildirilmeli.

* Tam aşılı tanımı hatırlatma dozları ve hastalığı geçirmiş olmayı da içerecek şekilde ülkemizde uygulanan bütün aşılara göre yapılarak, özellikle risk gruplarının (65 yaş üzeri, bağışıklık yetmezliği olanlar, sağlık personeli) hatırlatma dozlarını yapması sağlanmalı.

* Sağlık personelinden başlayarak çalışan herkes için tam doz aşı olma zorunluluğu getirilmeli.

* Hızlı antijen testlerinin kullanımı ve eczanelerde dağıtımı serbest olmalı, ücretsiz olarak kullanıma sokulmalı.

* Kapalı mekândaki toplu etkinlikler (kongre, balo, düğün vs.) vaka sayıları düşene dek ertelenmeli.

* Bütün kapalı yerlere ve özellikle maskesiz gidilen kapalı alanlara girecek kişilere (restoran, kahvehane, bar vs.) tam doz aşılı olma ya da son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR ya da kapıda hızlı test yapma mecburiyeti getirilmeli.

* Okulların ara tatilinde sadece toplu taşıma ile yapılan seyahatler değil kişilerin kendi araçları ile yapacakları da dâhil bütün şehirlerarası seyahatler için tam doz aşılı olma ya da son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR ya da hızlı test yapma mecburiyeti getirilmeli.

Okullar için öneriler şöyle

* Çocuklar yemeklerini sınıfta sırasında oturarak yemeli, yemekhane ve kantin gibi toplu yemek alanları kullanılmamalı.

* Sınıfların birbirine karışması engellenmeli.

* Sınıf mevcutları 30'un altına indirilmeli.

* Öğretmenlerin aşı hatırlatma dozları tamamlanmalı.

* Yatılı okuyan ya da yurtta kalan öğrencilere aşı zorunluluğu getirilmeli.

* 12-18 yaş için aşılama daha çok teşvik edilmeli, okul aşısı programları oluşturulmalı ve çocukların aşıya daha kolay ulaşması sağlanmalı.

* FDA tarafından onaylanmış ve CDC, EMA gibi kurumların önerdiği bir aşı ile 5-11 yaş arası çocuklara aşı hakkı verilmeli.

* Okulda çalışan ya da öğrencilerin testi pozitif çıktığında filyasyon kurallarına uyulmalı, semptomu olan öğrenciler okula kabul edilmemeli ve veli taahhütnamelerine uyulması sağlanmalı.

* Yarıyıl tatilinde öğrenciler ve velilerin seyahat ve kapalı yerlere gitmekten kaçınması konusunda uyarılmalı, okul dışı zamanlarda COVID-19 açısından yüksek riskli aktivitelerden kaçınılmalı.

* Okullara hızlı testler ücretsiz dağıtılarak sınıf kapama uygulamasından vazgeçilmeli, 10 gün içinde 2 vaka çıkan sınıflarda sadece hasta çocuklar izole edilmeli ve diğer çocuklar okulda her gün test yapılarak eğitime devam edebilmeli.