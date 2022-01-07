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Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne lavabo açıcı attı! O şüpheli serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da eski kız arkadaşının yüzüne lavabo açıcı attı! O şüpheli serbest bırakıldı

ANKARA'da eski kız arkadaşı Sultan S.'yi silahla tehdit edip yüzüne lavabo açıcı atarak yaralayan Soner B., çıkarıldığı mahkemece 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Mamak ilçesinde dün akşam Sultan S., şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner B.'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Kız arkadaşına cep telefonuyla mesaj atarak tehdit eden Soner B., daha sonra konuşmak için yanına gitti. Üzerindeki ruhsatsız silahı çıkarıp tehditler savuran Soner B. ardından Sultan S.'yi öpmeye çalıştı.

İkinci derece yanıklar oluştu

Soner B., Sultan S.'nin direnmesi üzerine cebindeki şişede bulunan lavabo açıcıyı eski kız arkadaşının yüzüne savurdu. Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci derece yanık ve lekeler oluşan Sultan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultan S.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Soner B., alkolün etkisiyle böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişmanlık duyduğunu belirterek, eski kız arkadaşının yüzüne attığı maddenin lavabo açıcı olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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