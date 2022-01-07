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Savcı Nusreddin Saltabaş'ın TikTok videoları olay oldu. HSK, savcıyı görevden uzaklaştırdı

MANUSA'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Nusreddin Saltabaş'ın TikTok videoları olay olmuştu. HSK, o videolar üzerine Sacı Saltabaş'ı görevden uzaklaştırdı...

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Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu.

Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

Görevden uzaklaştırıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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