İstanbulda vahşet! Önce ayaklarından vurdu sonra kendilerine mezarlarını kazdırıp diri diri gömdü

İSTANBUL'da kan donduran olaydan mucize kurtuluş... Yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, kendilerine kazdırılan mezara canlı canlı gömüldü. İki arkadaş canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.

Apart sahibini darp edip ayrıldılar

Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

Ayaklarından vurup arabaya attı!

İddiaya göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı.

İki arkadaşa kazma kürekle kendi mezarlarını kazdırdı

Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü. Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti.

Arkadaşlardan biri mezardan çıkmayı başarınca...

Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı.

İki arkadaş da kurtarıldı

Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.