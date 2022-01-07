Ahmet Hakan Nureddin Nebati'yi yazdı: Tezim çöp oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz gün ekonomiyi anlatırken kullandığı Ortadoks/Heterodoks politikalar tanımını yazısına konu alan gazeteci Ahmet Hakan, halkın diliyle konuşuyor tezinin çöp olduğunu söyledi.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim, tez zamanda çöp oldu" dedi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında, Bakan Nebati'ye ilişkin yaptığı 'halkın diliyle konuşuyor' tezinin çürüdüğünü söyledi.

"Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

“Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik” açıklamasını işitince...

Şöyle dedim:

“Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu.