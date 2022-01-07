Çocuklar virüs saldırısı altında! Bilim Kurulu Üyesi duyurdu 5 yaş aşısı gündeme geliyor

Koronavirüs'ün Omicron varyantını Türkiye'yi etkisi altına aldığı gibi çocuklarsa pek çok virüsün saldırısı altında. Uzmanlar, influenza, rinovirüs, bocavirüs ve RSV gibi bulaşıcı hastalıkların çocuklara karşı saldırıya geçtiği uyarısında bulundu. Çocuk enfeksiyon uzmanlarına göre, Türkiye’de 5-11 yaş çocuklar da Kovid-19 aşı takvimine alınmalı.

Abone ol

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, son 3 aylık süreçte giderek artış gösteren solunum yolu enfeksiyonlarının son günlerde özellikle çocuklarda adeta zirve yaptığınu söyledi:

“Sadece Omicron değil, rinovirüs, bocavirüs, RSV, influenza gibi her türlü solunum yolu enfeksiyonu çocuklara saldırır vaziyette. İşin kötü tarafı bu virüsler ve neden oldukları tablo birbirine çok benziyor. Semptom veya temas öyküsü olan ve hastaneye başvuran her çocuğa PCR testi yapılması gerekiyor. Son birkaç gündür çocuk hastalıklarına hizmet veren klinikleri adeta dolup, taşıyor. Acil servisteki asistan arkadaşlarımız nefes almadan çalışıyorlar. Omicron’a bağlı MIS-C ve yoğun bakım yatışlarında henüz artış yok ancak acil servislere başvurular katlanarak artıyor.”

Ailelerin endişeli olduklarını dile getiren Prof. Dr. Çokuğraş, devamında da şu bilgileri verdi:

6 milyon aşı

“Aileler haklı olarak ateşi çıkan, öksüren çocuğunu acil servislere getiriyor. Ancak hastanelerin ve sağlık çalışanlarının kapasitesi belli. Acildeki asistanlar inanılmaz özveriyle, büyük bir yükü sırtlamış durumdalar. En çok tartışılan konulardan biri 5-11 yaş grubundaki çocukların aşı takvimine alınması. ABD’den gelen son veriler çok olumlu. Bu ülkede 5-11 yaş dilimindeki çocuğa toplam 6 milyon doz aşı yapıldı. Avrupa’da ise henüz sadece birkaç ülkede 5-11 yaş dilimi için aşılama söz konusu.

Türkiye olarak öncelikle 12-18 yaş dilimindeki çocuklarımızın eksiksiz aşılanmaları çok önemli. Yakın gelecekte hem Avrupa genelinde hem Türkiye’de 5-11 yaş dilimi için Kovid-19 aşı takvimi oluşturulması gündeme gelecektir.

Poliklinikler dolup taşıyor

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü’nden Ayper Somer, ders sürelerinin 40 dakika değil, 25 dakikaya çekilmesi gerektiğini daha önce dile getirdiğini belirterek, “Yüz yüze eğitimde havalandırma meselesinin en çok sıkıntı yaratacak konuların başında geleceğini de anlatmıştım. Çocuk vaka sayımız maalesef çok arttı. Yatan hastalarımızın bir kısmında influenzaya bağlı zatürre tablosu da görüyoruz Hem aşı kuyrukları, hem test yaptırmak, hem de ayaktan muayene olmak için gelenlerdeki artış nedeniyle poliklinikler dolup taşmış durumda” ifadelerini kullandı. Çocuk yoğun bakım servisinde hiç hasta olmamasına karşın, influenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında çok ciddi artış yaşandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Somer, şunları söyledi:

MIS-C'de artış yok

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, Omicron çocuklar arasında hızla yayıldığıne belirterek, “MIS-C vakalarında şu an için bir artış eğrisi söz konusu değil. MIS-C tablosunda düşmeyen ateş, karın ağrısı, deride döküntü, ishal gibi semptomlar görülür. Şimdiye kadar ‘Hocam biz aşılıyız hiçbirimiz Kovid-19 geçirmedik’ diyen 15 ailenin çocuğunda MIS-C tablosu tespit ederek, olası kötü bir tablonun önüne geçtik. Çocuklarda Omicron değil, influenza, rinovirüs, bocavirüs de ciddi yayılım gösteriyor” dedi.