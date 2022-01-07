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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Netflix Türkiye'nin ‘Don’t Look Up’ paylaşımını alıntılayarak, "Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz" diye yazdı.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix’in en çok izlenen 3. filmi olan 'Don’t Look Up’ ile ilgili yapılan bir paylaşımı kulllanarak, yarın 30 kreşin temelini atacakalarını belirtti.
 
İmamoğlu paylaşımında Netflix Türkiye tarafından “Ona bilmediği bir şey söyle” notuyla paylaşılan fotoğrafı alıntılayarak "Yarın 30 kreşin daha temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketledi.

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