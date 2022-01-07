CHP'li FETÖ firarisi Aykan Erdemir, CNN'e akıl verdi Nedim Şener fotoğraflar paylaştı

halen CHP üyesi olan eski milletvekili Aykan Erdemir, CNN Türk’ün Yahudi ve siyahi düşmanlığı yaptığı iddia ederek, CNN International yönetimine lisans iptali çağrısında bulundu. Yazar Nedim Şener, CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın FETÖ firarileriyle aynı masada bulunduğu fotoğrafları paylaştı.

Abone ol

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım ve yataklıktan arama kararı bulunan ve halen CHP üyesi olan eski milletvekili Aykan Erdemir, halen kaldığı ABD'de kin kusmaya devam ediyor.

Newsweek’te yayınlanan “Görüş” başlığı altında Erdemir, bir yorum yazısında “CNN’in, CNN Türk’ün nefret içerikli yayınlarına ilişkin lisansına son verme zamanı geldi” dedi.

Erdemir'in yorum yazısına, Türkiye düşmanlığı ile bilinen siyasetçiler ve eski bürokratlar yanında FETÖ firarisi eski emniyet amiri Süleyman Özeren ile birlikte kurucuları arasında olduğu “Türkiye Demokrasi Derneği” yetkilisi sıfatıyla imza atmış.

Erdemir'in tepki çeken yazısını Nedim Şener, bugünkü yazısında değerlendirdi.

CHP'nin ABD temsilcisinin fotoğrafları

CHP’nin Amerika’daki temsilcisi Yurter Özcan'ın bu yazıya sevinmesine dikkat çeken Şener, Özcan'ın FETÖ firarileri ve Pentagoncu Michael Rubin ile olan fotoğraflarını köşesine taşıdı.

Şener, yazısında "Bakalım, Türkiye düşmanlarıyla fotoğrafları yayınlanan Özcan-Erdemir ikilisi bu kez amaçlarına ulaşabilecek mi?" ifadelerine yer verdi.

CNN Türk FETÖ'cülerin hedefinde

CNN Türk'ün darbe girişimine karşı duruşunu hatırlatan Şener, bu nedenle kanalın hedefte olduğunu yazarak, "Yalnız dezenformasyon yapmıyorlar, aynı zamanda CNN adının sahibi Amerikalı şirkete de şikâyet ediyorlar. Bunlara CHP’nin Amerika’daki temsilcisi de eşlik ediyor. Başvurular yapıp isim hakkının geri alınması için uğraşıyorlar." ifadelerine yer verdi.