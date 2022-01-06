'Kaçkarlı Viking' buz tutmuş gölde yüzüyor baltası ile buzları kırarak ördekleri kurtlardan koruyor

Suya genellikle ördekler için girdiğini aktaran Türkyılmaz, "Gölün üzeri kalın buz tuttuğu zaman bazen kurtlar geliyor. Geçen akşam ördeğin bir tanesini aldılar. Bu havuzu sürekli açıyorum, ördekler suda kalsın diye. Kurtlar suya giremiyor. Buzun üzerinde ise gezip kapabilir. Bazen ördekler için bazen de kendim için en az dört kez giriyorum." ifadelerini kullandı.