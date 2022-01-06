'Kaçkarlı Viking' buz tutmuş gölde yüzüyor baltası ile buzları kırarak ördekleri kurtlardan koruyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları'ndaki Çat Vadisi'nde yaşayan ve "Kaçkarlı Viking" lakabı ile tanınan Muço Türkyılmaz, sert yaşam koşullarına rağmen doğadan vazgeçmiyor.
Uzun yıllardır Çat Vadisi'nde yaşayan 49 yaşındaki Türkyılmaz, küçük yaşlarda çobanlık yaptığı bölgede turizmin gelişmesinin ardından eğitim alarak tur rehberliği yapmaya başladı. Yılın 12 ayını Kaçkar Dağları Mili Parkı içerisinde geçiren Türkyılmaz, son yıllarda ailesinin kurduğu tesiste çocuk kampları organize ediyor.
Zorlu kış şartlarında da ailesine ait tesiste kalan Türkyılmaz, burada çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Çektiği videolar ile beğeni toplamaya başlayan Türkyılmaz, soğuğa ve kara aldırış etmeden buz tutmuş göle giriyor. Buzları balta ile kıran Türkyılmaz, giydiği Viking kıyafetleri ve baltası ile dikkat çekiyor.
Muço Türkyılmaz, AA muhabirine, Kaçkarlarda yaşayan Hemşinli bir ailenin çocuğu olduğunu anlattı.
Kış aylarında en az dört kez suya girdiğini, yaz aylarında çok fazla hastalanmamasını buna bağladığını ifade eden Türkyılmaz, "İnsanlar suya girdiğimde üşüdüğümü zannediyor. Suya girsinler. Kesinlikle su insanı üşütmez ama suyun kalbine dokunmasını bileceksin. Suyun kalbine dokunursan üşümezsin. Doğayı koruyalım. Doğayı evcilleştiremeyiz, doğaya uyum sağlamalıyız." dedi.
Suya genellikle ördekler için girdiğini aktaran Türkyılmaz, "Gölün üzeri kalın buz tuttuğu zaman bazen kurtlar geliyor. Geçen akşam ördeğin bir tanesini aldılar. Bu havuzu sürekli açıyorum, ördekler suda kalsın diye. Kurtlar suya giremiyor. Buzun üzerinde ise gezip kapabilir. Bazen ördekler için bazen de kendim için en az dört kez giriyorum." ifadelerini kullandı.