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Ülkede panik! Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü

Ülkede panik! Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, aşı takvimini tamamlamış ve kronik hastalıkları bulunan kişinin Kovid-19'un Omicron varyantı sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, ülkenin Goias eyaletine bağlı Aparecida de Goiania kentinde Omicron varyantına yakalanan 68 yaşındaki kronik hastalıkları bulunan kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hastanın 20 Aralık'ta öksürük ve solunum yetmezliği gibi belirtiler gösterdiği, 6 gün sonra yoğun bakıma alındığı ve 27 Aralık'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.

Böylece, Latin Amerika bölgesinde Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün Brezilya'da görüldüğü, Kovid-19'a karşı 3 doz aşı uygulanan hastada, kronik akciğer ve yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu belirtildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 265 Omicron vakası tespit edilirken Omicron şüphesiyle 520 vaka analiz aşamasında bulunuyor.

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